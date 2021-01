Idretten sett på vent: – Tragisk og dramatisk

sport

Måndag kom beskjeden om at regjeringa tilrår stans av alt seriespel i toppidretten. I kjølvatnet av dette kjem det hard kritikk frå fleire hald i forbunda.

Generalsekretær Tomas Jonsson i Noregs Bandyforbund vart teken på senga av tilrådinga og kallar situasjonen dramatisk.

– Dette var vi ikkje førebudd på i det heile. Vi har ikkje hatt smitte i det heile, verken i bandy eller innebandy. Vi håpar veldig at regjeringa ser nærare på dette og differensierer mellom idrettane, seier han til NTB.

– For bandyen er dette dramatisk med tanke på å kunne gjennomføre eliteserien. Slik det står no, trur eg ikkje vi klarer det. Det er veldig dramatisk. Vi synest at ein burde differensiere ut frå både faren for smitte og smitte-historikk.

Verken bandyforbundet eller Noregs Volleyballforbund har opplevd smittetilfelle, og generalsekretæren i volleyballforbundet, Kristian Gjerstadberget, stiller spørsmål ved det siste grepet til regjeringa.

– Ein kan stille seg spørsmålet: Var det nødvendig? Vi ser jo at andre særforbund har hatt ein del blomstring, men vi har ikkje hatt det. Men vi må jo berre vere med i fellesskapen vi og. Vi har ikkje noko val. Men vi har jo lurt på dette med differensieringa mellom idrettane, og vi noterer oss òg at det ikkje lenger blir skilt mellom kontaktsport og ikkje, seier han til NTB.

(©NPK)