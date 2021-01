Henrik Ingebrigtsen reagerer på høgdehus-nei

sport

NIF opplyste dette under ein open time for pressa onsdag. Idrettsstyret har fått råd frå idrettsmedisinsk etikkutval og lovutvalet. Også utøvarkomiteen i NIF og Olympiatoppen var involverte.

«Idrettsstyret gir ikke dispensasjon fra forbudet mot bruk av høydehus og kunstig tilførsel av oksygen og andre gasser», heitte det i kunngjeringa frå NIF.

Lovutvalet slår fast at gjeldande lover ikkje opnar for dispensasjonar frå forbodet mot høgdehus. I fråsegna frå utøvarane kom det eit ønske om å ta opp høgdehussaka på nytt på idrettstinget i mai.

– Vi diskuterte ikkje det i idrettsstyremøtet, men no har vi invitert til debatt og tek det derfrå, seier idrettspresident Berit Kjøll.

Ikkje sunn fornuft

Henrik Ingebrigtsen har fleire gonger teke til orde for standpunktet sitt i debatten om høgdehus.

– Eg reknar med at det ikkje er lenge til sunn fornuft og rettferd når gjennom. Det har det tydelegvis ikkje gjort enno, skriv friidrettsutøvaren i ei tekstmelding til NRK.

Landslagstrenar i langrenn, Eirik Myhr Nossum, seier at dei ikkje har sett noko stort behov for å bruke høgdehus og legg til at norsk idrett har klart seg i mange år utan.

Kritisk

Friidrettsforbundet har vore blant dei som har ønskt seg eit mellombels fritak frå forbodet på grunn av utfordringar med reising under koronapandemien.

Noreg innførte forbod mot bruk av høgdehus i 2003.

Legen til friidrettslandslaget, Ove Talsnes, har uttalt seg kritisk til at det ikkje er innført eit unntak under pandemien.

– Dei står i eit frykteleg dilemma, eigentleg. Høgdetrening er ikkje berre ein marginal faktor for den typen utøvarar. Det er ei basisevne når du har komme til det nivået her, om vi skal kjempe om finaleplassar og medaljar i olympiske meisterskap, sa Talsnes til NRK tidlegare denne månaden.

