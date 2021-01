NFIF til omkamp om høgdehusforbod

sport

Det gjer forbundet klart i ei pressemelding få timar etter at Norges idrettsforbund fastslo at dei ikkje vil gi utøvarar fritak frå forbodet under koronapandemien.

I Noreg har det vore forbod mot å bruke høgdehus sidan 2003, noko mange utøvarar er kritiske til sidan dei fleste andre land tillèt det.

«Norges Friidrettsforbund vedtok på sitt styremøte onsdag 20. januar at man vil fremme forslag om å avvikle det særnorske vedtaket om å forby bruk av høydehus for tinget i Norges Idrettsforbund som er planlagt avholdt i Bergen den siste helga i mai», skriv Friidrettsforbundet.

NFIF og andre særforbund foreslo ei avvikling av forbodet på Idrettstinget i 2015, men den gongen vart forslaget nedstemt.

(©NPK)