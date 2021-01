Norsk Tipping ny generalsponsor for norsk fotball

sport

Avtalen med Norges Fotballforbund (NFF), Norsk Toppfotball (NTF) og Toppfotball Kvinner (TFK) omfattar òg breiddeaktivitetar i tillegg til dei øvste nivåa på herre- og kvinnesida, cupen og A-landslaga, opplyser NFF i ei pressemelding.

– Eg er på vegner av norsk fotball veldig glad og stolt for at Norsk Tipping forsterkar engasjementet sitt i fotballen saman med NFF, Norsk Toppfotball og Toppfotball Kvinner gjennom ein så stor avtale. 258 millionar inklusiv meirverdiavgift er ein sum som i høgaste grad vil bidra til å vidareutvikle og styrke heilt avgjerande kompetanse for å løfte norsk fotball, og vi er takksame over å ha Norsk Tipping med på laget, seier generalsekretær Pål Bjerketvedt.

– Den nye avtalen betyr at vi engasjerer oss breitt i store delar av norsk fotball. Vi har hatt eit nært forhold til norsk fotball sidan 1948, og vi kjenner oss som ein naturleg medlem av den norske fotballfamilien, seier administrerande direktør i Norsk Tipping Åsne Havnelid.

(©NPK)