Polen kan få si eiga hoppveke

Hoppinteressa i Polen har alltid vore god. Ho blir ikkje mindre av at polske hopparar er i sigerskampen i bortimot kvart einaste renn. No er det koronasmitten som hindrar at hoppbakkane blir fylte med lidenskapelege fans.

Gode TV-tal har gjort at renndirektør i FIS, Sandro Pertile, vart tent av ideen. Han lufta forslaget under helgas verdscuprenn i Zakopane.

Ifølgje planane til FIS handlar det om konkurransar imellom den tysk-austerrikske hoppveka (fire renn) og Raw Air (ti renn). Det vil dreie seg om seks renn i tre ulike bakkar i månadsskiftet januar/februar.

Dei aktuelle bakkane er Zakopane og Wisla og dessutan normalbakken i Szczyrk.

– Turneringa med arbeidsnamn «Polens turnering» (Turniej Polski) skal bestå av seks renn, to i kvar av dei tre byane, stadfestar generalsekretær i Polens skiforbund (PZN) til portalen sport.pl.

Renndirektøren i Wisla, Andrzej Wasowicz, har forslått turneringsstart allereie frå neste sesong. Det blir truleg umogleg i ein frå før tettpakka kalender. Det meste er allereie fastsett i FIS' terminforslag.

