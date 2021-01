RBK-Hansen utfordrar Jarstein: – Må ut i kamp

sport

Den 36 år gamle telemarkingen har i store trekk vore eit klart førsteval for Noreg sidan 2011.

– Han må komme seg i kamp for klubb, om det så er for B-laget eller juniorlaget. Det snakka vi om, seier landslagssjef Solbakken til NTB.

Den nytilsette trenaren har vore i kontakt med dei aller fleste av dei aktuelle spelarane dei siste vekene. Den prosessen gjorde det òg klart at Rosenborgs André Hansen er tilgjengeleg for fullt framover.

– André er med, seier Solbakken.

Hansen (31) står utan baklengsmål for landslaget etter fem kampar. Han kan kanskje no få ein fair sjanse til å ta plassen på laget.

Hansen har òg ei lang rekkje kampar som reserve. Han melde seg ut av landslaget ein periode, før han igjen stilte seg til rådvelde for Lars Lagerbäck.

Tre VM-kvalifiseringskampar mot Gibraltar (b), Tyrkia (h eller nøytral bane) og Montenegro (b) blir spelte i slutten av mars.

Jarstein har ikkje vore med frå start i klubblaget Hertha Berlin sidan 20. juni. Etter det har det vorte 18 serie- og ein cupkamp på benken. Sist sommar henta klubben inn Alexander Schwolow som målvakt for cirka 60 millionar kroner. Han har sidan fått all tillit. Seinast tysdag sat Jarstein på benken i 0-3-tapet heime for Hoffenheim.

Jarsteins kontrakt med Hertha går til slutten av juni i år.

