Viking meldt av NFF etter Berntsen-sparkinga

NFF stadfestar meldinga overfor NRK. Viking har frist til 8. februar på å kommentere og komme med merknader før saka skal opp i doms- og sanksjonsutvalet hos fotballforbundet.

– Påtalenemnda meiner at Viking har brote regelverket i fotballen, seier leiar Espen Auberg i NFFs juridiske seksjon.

I november vart det kjende at Berntsen ikkje fekk halde fram som hovudtrenar. Det var Vikings AS-styre, og ikkje Viking Fotballklubb, som gjennomførte forhandlingane med Berntsen. Det vart gjenstand for undersøking hos NFF, og no er det meldt for brot på NFFs interne reglar.

Vikings daglege leiar Eirik Bjørnø har førebels ikkje uttalt seg om saka.

