Frostskadd Norgren: – Veit ikkje når eg kan gå langrenn igjen

sport

Langløpet i Sveits vart gjennomført sjølv om det vart målt minus 28 grader på det kaldaste ute i løypa under rennet.

Norgren har lagt ut bilete av føtene sine på sosiale medium. Dei har stygge frostskadar. Ho skriv i ei tekstmelding til Aftonbladet at ho ikkje veit når ho kan konkurrere igjen.

På Instagram-kontoen sin skriv Norgren at ho har vore i kontakt med legar som seier at det kan ta frå tre til seks veker før ho er bra igjen.

Tå i fare

I alle fall er det heilt sikkert at ho ikkje kan starte i Ski Classic-rennet i Toblach til helga.

Norgren var langt frå den einaste som fekk problem etter rennet. Svensken Michael Eklöf har sagt at han kanskje mistar ei tå som følgje av forfrysninga han pådrog seg.

Norske Andreas Nygaard vart nummer to i rennet i Sveits, men merket etter målgang at det var noko som var gale. Han vart innlagd på sjukehus og måtte operere og bandasjere fleire av fingrane.

Kritikk

Medisinstudenten Nygaard skriv på sin eigen Instagram-konto at skadane var hans eiga skuld. Hanskane hans skal ha vorte våte før start.

Enkelte har teke til ordet for at arrangøren burde ta sjølvkritikk for å ha sendt ut løparane i for streng kulde.

TV 2-ekspert Petter Skinstad er ein av dei som har sagt at rennet burde ha vore utsett ein time eller to, medan rutinerte Anders Aukland er blant dei som meiner at løparane som vart frostskadd bør skulde seg sjølve fordi dei starta rennet for dårleg kledde.

