Jansrud før den legendariske Kitzbühel-helga: – Noko som manglar

Ingen nordmann har vunne utforrennet i Kitzbühel når det har vorte arrangert med full lengd ned den svært krevjande løypa som vert kalla «Die Streif».

Jansrud vann rennet i 2015, men då var traseen korta ned. Den gong meinte Jansrud at det ikkje reduserte gleda av å vinne i Kitzbühel, men at det er «to forskjellige renn».

– Siger i Kitzbühel er siger i Kitzbühel. Det har ikkje så mykje å seie om det er renn fredag eller laurdag, eller om det er litt forkorta versjon. Men det er noko som manglar, då, seier Jansrud til NTB på eit digitalt pressetreff.

Treninga på tysdag vart avlyst, så alpineliten trenar onsdag og torsdag før det heile set i gang fredag. Det første utforrennet erstattar det utsette rennet frå Wengen. Deretter skal det legendariske Hahnenkamm-rennet på laurdagen køyrast før det er super-G søndag.

– Må pirke godt

Atle Skårdal vart første nordmann til å vinne utforrennet i Kitzbühel i 1990. Lasse Kjus vann i 1999 og 2004 før Jansrud vann der i 2015. Då Skårdal vann, var det ein sprintutfor med to omgangar. Då Kjus vann, var det sett opp eit ekstrarenn som følgje av ei utsetjing.

– Eg er glad for at når det gjeld norske prestasjonar, må ein pirke godt for å finne ting vi ikkje har vunne. Det er jo på ein måte bra. Eg er veldig motivert for å prøve å vinne frå toppen laurdag. I 2015 vann eg alle treningane frå toppen, så det kjendest veldig riktig å vinne frå ein litt lågare start, seier 35-åringen.

– Etter det har Aksel (Lund Svindal) vore nærast. Det er ein boks der som ikkje er tikka av. Det får vi prøve å gjere noko med.

Ikkje ferdig

Jansrud har stilt til start 33 gonger i Kitzbühel. Tre gonger har Vinstra-guten hamna på pallen. I tillegg til 2015-sigeren har han ein siger (2020) og ein 2.-plass (2018) i super-G. Statistikken er alpinisten noko ambivalent til.

– 33 startar er jo mykje. Det er ein del startar frå tidlegare år der det var mykje læring, men mange køyrer mykje i Kitzbühel utan å vinne i det heile. Så det å vinne utfor og super-G her, er eg veldig fornøgd med, seier han.

– Samtidig har eg vore nær nokre år der ein del feil har gjort at eg ikkje har prestert så godt som eg har ønskt. Jamt over er eg enormt nøgd med resultata i Kitzbühel, men statistikken er jo ikkje så enormt sterk. Heldigvis er det ikkje over. Eg håpar å kunne raske med meg litt til, legg han til.

Skadane på det norske laget gjer at berre Jansrud og Kitzbühel-debutant Henrik Røa stiller til start.

