John Kitolano til Odd på permanent basis

Det opplyste Odd på ein pressekonferanse torsdag kveld, der 21-åringen også signerte kontrakten.

– John er eit produkt av «telemarksmodellen». Han har eit skyhøgt potensial og er framleis veldig ung, sa Odd-trenar Jan Frode Nornes

Kitolano var utleigd frå Wolverhampton til nettopp Odd i haustsesongen i fjor. I vårsesongen spelte venstrebacken for Molde på utlån frå Premier League-klubben som kjøpte han frå Odd i 2018. Han har vore kopla til klubbar i utlandet, men valde å bli i heimbyen Skien.

– John har vore ute i den store verda og kjent litt på det. Det viktigaste i karrieren hans no er å ha tryggleik, tillit og speletid. Derfor er eg veldig glad for at han valde å bli, seier Nornes.

Kitolano er den tredje spelaren Odd hentar inn på ei veke. Frå før har Magnus Lekven og Solomon Owusu skrive under for klubben.

