Kaos før OL-kvalifisering: Fribillettar kan gi Noreg to handballplassar i Tokyo

sport

Desse seks turneringane med til saman 24 lag, var oppsett i mars og april i fjor, men vart eit koronabyte.

– Vi bad sist fredag om å få ein rapport frå alle dei nasjonale forbunda rundt situasjonen. Dette materialet er noko som blir no analysert, men det vil ta nokre dagar på grunn av det pågåande VM-sluttspelet i Egypt, seier Jessica Rokstroh i IHF til NTB.

Skulle alt gå i stå framover og kampane ikkje la seg gjennomføre, kan friplassar bli løysinga.

Etter det NTB erfarer er eit mogleg alternativ å droppe kvalifiseringsspel og i staden gi dei seks toppseeda laga for menn og kvinner plass i Tokyo-leikane til sommaren.

Denne løysinga skal vere spelt inn til IHF frå nokre nasjonar allereie.

Seks lag i kvar klasse er allereie OL-klare.

– Vrient

Handballen slit med å få gjort unna alle seriane sine både internasjonalt og nasjonalt. Restriksjonar rundt innreise og karanteneavgjerder er ei stor utfordring. I tillegg er spelarane spreidde i ei rekkje klubbar i mange land med ulikt smittevern-regelverk.

Noregs herrar skal etter planen få besøk av Brasil, Chile og Sør-Korea til OL-kvalifisering i mars.

– Vi er innstilte på å arrangere dersom det er mogleg innanfor dei norske retningslinjene, men situasjonen er veldig uoversiktleg. Det kan komme nye reglar for innreise og karantene i Noreg innan eit par dagar, seier Erik Langerud til NTB.

Dei norske jentene er sett opp i ei turnering i Montenegro mot vertslandet, Romania og Kina. Også den skal etter planen spelast i mars.

Begge dei norske laga er rangerte blant topp to i gruppene sine. Det gjer at det blir to norske lag i OL-handballen om IHF ikkje maktar å arrangere kvalifiseringa og plukkar ut laga i staden.

Det er venta at IHF tek ei avgjerd rundt OL-plassane innan den siste helga av herre-VM i Egypt.

(©NPK)