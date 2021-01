Lån og sal aktuelt for landslagskaptein Johansen: – Blir jobba med fornuftige alternativ

sport

– Det blir jobba med fornuftige alternativ. Utanom det er det ikkje så mykje å seie. Han vil ha speletid, det er prioritert, seier Pedersen til NTB.

Landslagskapteinen spelte 90 minutt for Fulham i åttedelsfinalen i ligacupen 1. oktober i fjor mot Brentford. Sidan den gong har han ikkje vore å sjå for London-klubben.

Nokre veker seinare vart han utelaten frå Premier League-troppen til klubben, og sidan har det berre vorte éin heil kamp – med Fulhams U23-lag mot Stoke i november.

Derfor byrjar det å haste for Johansen om han skal finne seg ein ny klubb. Både lån og sal er aktuelt, fortel agenten til 30-åringen.

– Vi jobbar med fleire alternativ. Heilskapen må stemme, og han har ein familie han òg må ta omsyn til.

Fleire engelske medium melde onsdag at meisterskapsserieklubben QPR er interesserte i å låne midtbanespelaren som etter alle solemerke har spelt den siste kampen sin for Fulham.

Det har vorte 142 kampar, 21 mål og 23 målgivande pasningar for Johansen sidan han vart signert i august 2016.

Agent Pedersen vil ikkje kommentere kva klubbar som har vist interesse for Noreg-kapteinen. Han kan likevel stadfeste at det ikkje blir ein retur til Noreg med det første for Johansen.

– Nei, det blir det ikkje. Det er heilt sikkert, seier han.

