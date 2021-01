Rummenigge: 2021-EM kan bli arrangert i eitt land

sport

Meisterskapen skulle opphavleg gjennomførast i 12 ulike byar sommaren 2020, men vart sett på vent til sommaren 2021 som følgje av koronaviruset.

No seier Rummenigge at Uefa-president Aleksander Ceferin vurderer å leggje heile meisterskapen til eitt land i staden for over heile Europa.

– Vi må ikkje gløyme at denne ideen om det spesielle opplegget med 12 ulike byar kom då koronaviruset ikkje eksisterte. Det var eit initiativ frå EU-kommisjonen om å få fotballen vist over heile Europa, seier styreleiaren til den tyske avisa Münchner Merkur.

Uefa jobbar framleis med å kunne arrangere i dei 12 byane. Dei har fire ulike scenario for publikum – full stadion, 50–100 prosent av kapasiteten til arenaene med diverse smitteverntiltak, 20–30 prosent kapasitet med diverse tiltak og tomme tribunar.

Dei 12 byane er London, Glasgow, Dublin, Bilbao, Amsterdam, København, München, Roma, St. Petersburg, Bucuresti, Budapest and Baku.

Vaksinesituasjonen i dei ulike landa blir ein nøkkel i arbeidet om det framleis skal bli arrangert i 12 byar, eller om det blir berre i eitt land. Ei avgjerd er venta å bli teken i mars.

