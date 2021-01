Viruskaoset i NBA held fram – nye kampar utsette

sport

Berre timar før Memphis Grizzlies skulle møte Portland Trail Blazers heime natt til torsdag, vart kampen utsett som følgje av mistanke om smitte. Kvart lag må ha minst åtte spelarar tilgjengelege, men det hadde ikkje Grizzlies.

Det var den 16. kampen som no har vorte flytta sidan sesongen starta 22. desember. 15 av kampane har vorte utsette sidan 10. januar, og den 17. kan fort bli eit faktum når Trail Blazers og Grizzlies igjen skal møtast natt til laurdag.

I tillegg har Washington Wizards slite veldig med smitte. Dei har måtta utsetje fem kampar på rad. Den daglege leiaren av klubben, Tommy Sheppard, har stadfesta at seks spelarar og fleire i støtteapparatet har testa positivt. Wizards har ikkje spelt sidan 12. januar.

NBA skreiv på nettsidene sine onsdag at elleve nye spelarar hadde testa positivt sidan 13. januar.

No blir det teke grep frå ligaen. Spelarane får ikkje lov til å klemme og køyre rutinane sine før kamp med «high fives» og «handshakes», skriv ESPNs anerkjende journalist Adrian Wojnarowski. I tillegg blir det i tida framover tryggingspersonell på begge banehalvdelar under oppvarming og undervegs i kampane for at spelarane ikkje er for tett på kvarandre når dei ikkje spelar.

