Byrådsleiaren vil vurdere å stanse Kollen-renn: – Galskap

Overfor NTB slår han fast at det kan bli aktuelt å stoppe verdscuprenna i nordiske greiner og skiskyting i Holmenkollen.

Fredag kunngjorde kulturminister Abid Raja (V) at regjeringa gir unntak frå karantene- og innreisereglementet for verdscuprennet i vinter på ski på norsk jord.

Avgjerda går imot tilrådinga til fagstyresmaktene. Helsedirektoratet meiner at unntaket idretten så langt har hatt, bør inndragast.

Regjeringa gir grønt lys, men stiller samtidig klare krav og tek atterhald om at unntaket kan bli inndrege. Smittesituasjonen på det aktuelle tidspunktet vil mellom anna bli vurdert.

Kulturministeren var òg klar på at lokale styresmakter kan gjere sine eigne vurderingar og setje ned foten. Den moglegheita avviser ikkje Oslos byrådsleiar å nytte for verdscuprenna i nordiske greiner og skiskyting i Holmenkollen i mars.

– Vi vil sjølvsagt vurdere å stoppe heile arrangementet, men vil først ha dialog med arrangøren. Det handlar ikkje berre om sjølve arrangementet og utøvarar som kjem frå utlandet, men faren for at publikum trassar råda og møter opp i området rundt løypa. Det vil vere ein svært uønskt situasjon, så vi må sjølvsagt vurdere å avlyse frå kommunens side, seier Oslos byrådsleiar Raymond Johansen til NTB.

2020-kopi

Han er svært kritisk til avgjerda som er teken av regjeringa.

– Same dag som vi har stor bekymring rundt det nye muterte viruset, går regjeringa på tvers av signal frå Helsedirektoratet og Oslo kommune og opnar opp for verdscup i Noreg. Dette reagerer eg kraftig på, seier han.

Dei nemnde verdscuprenna i langrenn og skiskyting i Holmenkollen er blant arrangementa som stod i fare dersom karanteneunntaket til idretten hadde vorte inndrege.

No er det inntil vidare grønt lys for å arrangere.

– Regjeringas avgjerd inneber at dei opnar opp for ei rekkje konkurransar i Holmenkollen mot Oslo kommunes ønske og tilrådingar. Det vil setje oss i ein krevjande situasjon, og vi må vurdere å stengje kollektivtransporten til Holmenkollen, og område i Marka for innbyggjarane våre, seier Johansen.

Han meiner avgjerda som no er teken er ein kopi av fjoråret.

– Har ikkje regjeringa lært noko på eit år? Også i fjor, då viruset nettopp var komme til Noreg, opna regjeringa for verdscup i Holmenkollen mot råd og ønskjer frå Oslo kommune, seier byrådsleiaren.

– Nye og muterte variantar av viruset breier om seg i verda, og har komme til Noreg. Vi er i ein krevjande og uviss situasjon no, og vi bør ikkje ta nokon sjansar. No må fokus vere å unngå smittespreiing og belastning av helsetenesta, og ikkje utsetje befolkninga for unødig risiko. Derfor synest eg det er galskap at regjeringa opnar for verdscup i Noreg no, legg han til.

Glede i Kollen

Det er planlagd verdscuprenn i nordiske greiner i Holmenkollen frå 12. til 14. mars. Den etterfølgjande veka, frå 18. til 21. mars, skal dei beste skiskyttarane i verda konkurrere i anlegget.

I fjor vart Kollen-renna i nordiske greiner gjennomførte, medan verdscuprenna i skiskyting måtte avlysast.

Stefan Marx, sjef for Holmenkollen Skifestival, er glad for meldinga på fredag om at årets arrangement ser ut til å kunne kan gjennomførast som planlagt.

– Dette var absolutt ei god nyheit. Vi gler oss til å gjennomføre arrangementa, sjølv om det er synd at dette må skje utan tilskodarar, seier han til NTB.

Marx seier at dei skal vere førebudde til å ta imot utøvarane.

– Vi har ikkje snakka om anna enn smittevern i fleire månader, og vi er ansvarsmedvitne. Vi skal sørgje for trygge arrangement for utøvarane og alle involverte, og dessutan befolkninga rundt, seier Marx til NTB.

