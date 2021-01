sport

Dette stadfestar agenten hans, Artin Awihangi til Nettavisen fredag ettermiddag.

– Eg kan stadfeste at det i dag vart klart at Tobias ikkje held fram i Tyrkia, og at vi no ser etter andre alternativ.

– Vi har mange interesserte klubbar, i fleire ulike ligaer, sa Awihangi.

Heintz uttalte til Nettavisen før jul at det var uaktuelt med vidare spel i Noreg og håpar på ei rask løysing.

