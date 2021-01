Ingen tilskodarar under ski-VM

sport

– Sjølvsagt hadde vi føretrekt ei anna avgjerd, seier president Franz Steinle i det tyske skiforbundet, ifølgje ei kunngjering frå arrangøren, som viser til omfattande diskusjonar med det bayerske innanriksdepartementet, Det internasjonale skiforbundet (FIS) og det tyske forbundet.

I november i fjor var planen at det skulle sleppast inn 2.500 tilskodarar per øving.

Noregs største langrennsstjerne Johannes Høsflot Klæbo beklagar at han og lagkameratane må konkurrere utan heiande fans til stades.

– Det er litt trist at vi er i ein situasjon der VM må gå utan publikum, men eg er veldig glad for at FIS tek covid-19-situasjonen på alvor, seier Johannes Høsflot Klæbo til VG.

Ski-VM går av stabelen frå 23. februar til 7. mars.

