Koronaramma Molde-spelarar måtte avbryte trening – fekk pustetrøbbel

– Vi hadde komme i gang med treningane, men etter nokre dagar kom det tilbakemeldingar frå ein del spelarar som hadde problem med pusten. Sjølv om vi ikkje trena for fullt, klarte dei ikkje å fullføre øvingane. Dei fekk problem med lungekapasiteten, og vi måtte avbryte treninga, seier styreleiar Per Gjerde.

Onsdag førre veke var laget samla for første gong på elleve dagar, men fredag melde rbnett på nettsidene sine at treningane måtte stoppast fordi mange av spelarane opplevde fysiske reaksjonar.

Ni spelarar er sjukmelde som følgje av etterverknader av viruset.

Per Gjerde har framleis tru på at dei kan fullføre sesongen.

– Vi er i positiv dialog med Norsk Topphåndball. Vi har framleis tru på at sesongen kan gjennomførast sjølv om programmet blir tett. I det forslaget som ligg på bordet no blir eliteserien avslutta 5. mai, seier Per Gjerde.

