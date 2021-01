Regjeringa seier ja til karanteneunntak for verdscup på ski – går mot fagstyresmaktene

sport

Det offentleggjorde kulturminister Abid Raja (V) då han fredag møtte pressa for å informere om avgjerda til regjeringa i saka.

I forkant vart det kjent at Helsedirektoratet tilrådde å seie nei til karanteneunntak for dei aktuelle verdscuprenna i langrenn, hopp, kombinert, alpint og skiskyting. Stor uro knytt til risikoen for importsmitte låg til grunn for rådet.

Regjeringa vel ein annan angrepsvinkel.

– Regjeringa er positiv til å halde verdscup i nordiske greiner, alpint og skiskyting, føresett at smittesituasjonen tillèt det, sa kulturminister Raja.

Må godkjennast

Han understreka samtidig at situasjonen kan endre seg dersom til dømes smittesituasjonen endrar seg.

– Det inneber at det er klare krav til dette, og vi tek eit klart atterhald om at unntaket kan trekkjast tilbake, sa statsråden.

Ved sida av å vurdere smittesituasjonen i tida som kjem, må òg dei omfattande smittevernprotokollane for dei ulike arrangementa blir vurderte som tilfredsstillande av helsestyresmaktene.

Gjennomføring av arrangementa føreset òg at dei aktuelle kommunane der renna skal haldast, gir godkjenninga si.

– At det er mogleg å gjennomføre dette, handlar òg om at det er individuelle utandørsidrettar med lågare risiko for smitte, sa kulturministeren.

Søkt om unntak

Idretten har søkt om unntak frå innreise- og karanteneavgjerdene i covid-19-forskrifta for å kunne arrangere verdscuprenn dei kommande månadene. Denne søknaden har vore til vurdering hos helsestyresmaktene den siste tida.

Alpinrenna i Kvitfjell, Raw Air-turneringa i hopp og verdscuprenna i langrenn i Holmenkollen er blant arrangementa som stod i fare dersom regjeringa ikkje hadde gitt unntak.

Slik situasjonen er i dag, blir det kravd sju dagar i karantene ved innreise til Noreg dersom det kan visast til ein negativ koronatest. Det ville gjort det svært komplisert for både norske og utanlandske utøvarar å skulle delta i dei nemnde renna dersom eit unntak ikkje hadde komme.

(©NPK)