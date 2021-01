Idrettspresidenten aller mest bekymra for vaksne breiddeutøvarar

sport

Denne veka har idretten fått mange beskjedar om innstramninger og lettar i smitteverntiltaka.

* Stans i all seriespel i åtte lagidrettar i to veker

* Opning for trening utandørs for ungdom under 20 år

* Ingen konkurransar for dei unge verken innandørs eller utandørs

* Framleis stans i all breiddeidrett for personar over 20 år

* Utvida unntak i karanteneavgjerdene for toppidretten for å kunne arrangere verdscuprenn i langrenn, hopp, kombinert, alpint og skiskyting i Noreg

* Framleis generelt unntak frå karanteneavgjerdene for internasjonale kampar i fotball og handball

Skal klare to veker

Berit Kjøll seier at det «skurrar» veldig ikkje å få lov til å arrangere konkurransar for dei yngste utandørs.

– Vi skal klare dette i to veker, men vi må få lov å halde på med konkurransar utandørs, seier Kjøll til NTB.

Men det er éi gruppe idrettspresidenten er endå meir opptekne av:

– Det er alle dei over 20 år i breiddeidretten som i ti månader ikkje har kunna ta del i idretten sin og fellesskapet sitt, seier ho.

Psykisk helse

Bekymringa gjeld fleire sider av denne nedstenginga.

– Kva betyr dette for fråfall og for den enkeltes psykiske helse? Eg håpar inderleg at vi gjennom dei krafttaka vi tek no kjem meir eller mindre tilbake til normalen, seier Kjøll.

Kjøll understrekar at ho er klar over at styresmaktene står i vanskelege val når dei skal vedta kva som skal opnast opp og stengjast ned.

– Eg har stor respekt for det.

