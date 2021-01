Noreg droppar flytting til «Marriott magesjau»: Nye utslåtte lag

sport

Etter planen skal alle åtte kvartfinalistar ha base inne i Kairo sentrum på Marriott Zamalek-hotellet (fem stjerner) ved Nilens breidd. Det har arrangøren bestemt.

Men Noreg fekk gjennomslag for å bli på basen sin, i alle fall til kvartfinalen er spelt.

Det flotte komplekset i bykjernen med snautt 1100 rom og 20 etasjar i to tårn blir i lystig lag omtalt som «Marriott magesjau». Slik vart det etter at lag på lag fekk spelarar og leiarar i kne og meir på toalettsetet enn i trening visse dagar.

Danmarks Mikkel Hansen vart svært dårleg fredag, og han låg nesten halvtanna døgn til sengs. Det er lite truleg at han spelar kampen på måndag.

– Vi tok ein diskusjon søndag om kva som var smartast for oss. Vi fann ut at det klart smartaste er å bli her. Det var fleire pluss ved å bli her rett og slett. Det er fleire lag som slit med magetrøbbel på det andre hotellet, sa landslagssjef Christian Berge på eit pressetreff i Egypt måndag.

I rute

Måndag fortalde òg Bjarte Myrhol at laget har valt å bli på basen sin vidare. Han fortalde at det kjendest tryggare på alle måtar å halde fram å vere i ei kjend boble, men at det blir noko lengre reiseveg i dagane som kjem.

Etter ein treg start er mykje på stell i den norske basen tre–fire mil utanfor Kairo. Det er derfor Berge og mellom anna landslagslege Thomas Torgalsen ikkje umiddelbart var så motiverte for å flytte.

Laga som bur i sentrum av byen, har ei eiga fløy der dei et. Det er her ein antek at smitten har spreidd seg mellom troppane. Og det verkar ikkje som det stoppar.

Spelarar må òg bruke mykje heis for å ta seg rundt på hotellet. I tillegg bur mange VM-mediefolk der.

Ut av spel

Også Kroatia og Sverige fekk spelarar sett kraftig ut av spel med magevonde.

Slovenia skal ha fått over ti spelarar med magetrøbbel natta før kampen dei spelte mot Egypt søndag. Andre lag melder om nye tilfelle måndag.

Noreg opplevde det same heilt i starten av VM, men klarte å få situasjonen under kontroll. Mellom anna vart det lagt ned forbod mot å ete visse typar mat.

Noreg har med eigen kokk til Egypt. Han kan bli ein svært viktig mann siste veka av VM.

Onsdag blir det norsk kvartfinale. Motstandaren er ikkje klar.

