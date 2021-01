Stor uvisse rundt toppfotballen – håpar på avklaring i slutten av veka

sport

Generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt omtaler heile situasjonen som uavklart.

– Det som er av internasjonale kampar, inkludert landskampar og europakampar, er det for tidleg å konkludere med no. Det er ganske mange som skal involverast i ein sånn prosess, både styresmakter, Uefa, og andre. Vi har rett og slett ingen avklaringar på det spørsmålet, men eg håpar vi har det i slutten av veka, seier Bjerketvedt til NTB.

Vålerengas kvinnelag skulle i utgangspunktet ha spelt 16.-delsfinale mot Brøndby i desember, men han vart utsett på grunn av eit koronautbrot i den danske klubben. Kampen vart utsett til 7. februar, og han skal etter planen spelast på Intility Arena.

– Den kampen har jo førsteprioritet no sjølvsagt, men han blir spelt innanfor ein kommune som no er nedstengd. Eg kan ikkje spekulerer i kva løysinga blir, men den kampen har stor merksemd med tanke på det å finne løysingar.

Eliteserielaga planlegg for oppkøyringskampar fram til seriestart 5. april.

– Vi planlegg for ein normal oppstart mars/april, men samtidig må vi ha ein plan b, c, og d, seier Bjerketvedt.

– No er det jo òg sånn at den situasjonen vi er i gjeld fram til søndag 31. januar. Vi håpar at toppfotballen, allereie frå neste veke får meir normale vilkår igjen. Vi må vurdere og sjå an situasjonen utover i veka.

(©NPK)