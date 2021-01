Ingen Nilsen-avtale for Brann

sport

Brann har i to månader freista å hente den tidlegare midtbaneterrieren sin tilbake til klubben. Svenske Elfsborg eig Nilsen, og bergensarane skal ha tilbode dei ein totalpakke verd tre millionar kroner for 29-åringen.

Han ser likevel ut til å halde fram karrieren i utlandet.

– Tanken var at han skulle komme heim og vere ein del av prosjektet. Men når det viser seg at lysta ikkje er så stor likevel, så er det ikkje aktuelt. Då det vart aktuelt for han å snakke med ein belgisk klubb, var vi ferdige, seier Brann-trenar Kåre Ingebrigtsen til BT.

Nilsen er ifølgje avisa i forhandlingar med Waasland-beveren, som ligg på sisteplass i den belgiske toppserien.

(©NPK)