Kristiansund signerte dansk Pellegrino-erstattar

Det stadfestar eliteserieklubben på nettsidene sine tysdag.

Mucolli er 22 år og kjem frå klubben Fredericia på nivå to i dansk fotball. Så langt denne sesongen har venstrekanten skåra fem mål og bidrege med to målgivande pasningar.

– I Argon får vi ein venstrekant med god fart. Han er direkte i spelet sitt og er ofte involvert i mål og målgivande pasningar. Ein veldig spennande ung spelar som vi trur til passe godt inn i KBK både på og utanfor banen, seier sportsleg leiar Terje Wiik.

Mucolli ser fram til å vise seg fram i Eliteserien.

– Dette er ei veldig god moglegheit til å ta nye steg på fotballbanen for min del, og eg ser fram til å komme til Noreg og Kristiansund for å spele fotball. At KBK vinn kampar er noko eg verkeleg ønskjer og meiner eg kan bidra til, seier han.

Kristiansund mista Amahl Pellegrino etter førre sesong. Mykje tyder på at Mucolli skal bidra til å fylle tomrommet etter måltjuven.

