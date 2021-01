Reiseklar Junker går hardt ut mot Glimt

sport

VG skreiv laurdag om at Crotone har bode 15 millionar kroner for den danske spissen, men Bodø/Glimt har avslått bodet.

Ifølgje avisa har Crotone no forbetra bodet sitt, men Glimt krev visstnok godt over 20 millionar kroner for spissen som skåra 27 mål i Eliteserien i fjor.

– Eg føler eg har moglegheita til å oppfylle ein draum om å prøve meg i ein av dei største ligaene i verda, men klubben vil ikkje eingong forhandle. Dei held ikkje kva dei lovar. Det gjer meg både skuffa og frustrert. Det er ikkje optimalt for meg og motivasjonen min å bli frårøva ei slik økonomisk og fotballmessig moglegheit, seier Junker til VG.

I Glimt ventar ein på det rette tilbodet.

– Ein mogleg overgang for Kasper må ha utgangspunkt i det eg har sagt mange gonger, også i det offentlege rommet: Kjem dei riktige klubbane, og dei riktige boda, så skal sjølvsagt klubben vurdere det, svarer dagleg leiar Frode Thomassen i Bodø/Glimt og legg til at det framleis er mange dagar igjen av overgangsvindauget.

