Solskjær hyllar den rutinerte spissen sin: – Kor mykje tid har vi?

sport

Cavani vart klar for United i oktober og brukte noko tid på å komme seg ordentleg inn i spelargruppa. No har uruguayanaren starta tre av dei fire siste kampane for dei raudkledde som leier Premier League med seks poeng.

På spørsmål på pressekonferansen tysdag om kva Cavani tilfører laget, svarte Solskjær:

– Kor lang tid har vi? Kva han kan tilføre? Når ein spiss i den alderen spring nesten 12 kilometer, jagar kvar gong midtstopparen har ballen, når målvakta har ballen, han taklar midtbanespelarar …, sa Solskjær om den meritterte angriparen.

– Han gjorde ein feil då Liverpool skåra, men han er nærast til å vinne han tilbake. Reaksjonen hans, arbeidsviljen hans, trusselen i boksen, audmjukskapen: Han kjem inn kvar dag og gjer sitt beste. Vi kan halde fram lenge, men erfaringa og haldninga hans har lært oss alle noko, sa nordmannen.

United har 13 seriekampar utan tap og møter botnlaget Sheffield United onsdag. Til den kampen opplyste Solskjær at det ikkje har dukka opp nokon nye skadar.

Han stadfesta òg at Marcus Rashford er tilgjengeleg etter å ha slite med eit vondt kne.

(©NPK)