Tysk dopinglege ankar lang fengselsstraff

Dermed blir saka løfta mot Schmidt opp til ein høgare instans i det tyske rettsvesenet. Ho skal no høyrast på nytt i ein domstol i Karlsruhe, melder det tyske nyheitsbyrået DPA.

Legen vart fengsla 15. januar etter at dommen mot han var kunngjord. Han vart òg frådømd retten til å praktisere som lege dei neste tre åra.

Påtalemakta hadde lagt ned påstand om fem og eit halvt år i fengsel i saka. Idrettslegen var skulda for å ha vore sentral i eit internasjonalt bloddopingnettverk sidan 2011. Nettverket inkluderte utøvarar i OL i 2018, ulike verdsmeisterskapar og Tour de France.

Det var òg fire andre tiltalte i saka, blant dei faren til legen, ein sjukepleiar og ein tilsett i ambulansetenesta. Alle vart funne skuldige i den første store rettssaka sidan doping vart kriminalisert i Tyskland i 2015.

Arrestasjonen av Schmidt skjedde etter at «Operasjon Aderlass» vart sett i verk. Politiet gjekk til aksjon to timar før start på dei 15 kilometrane til langrennsherrane klassisk under ski-VM i Seefeld i 2019.

Austerriksk politi arresterte i alt ni personar, inkludert fem aktive skiløparar mistenkte for bloddoping. Tre av løparane vart sette fri etter at dei erkjende doping.

Under rettssaka innrømde Schmidt at han i ei årrekkje har hjelpt utøvarar med å dope seg. I ei fråsegn lesen opp i retten i haust sa legen at praksisen hans i hovudsak var retta mot vinteridrettsutøvarar og syklistar. Han namngav ikkje nokon av utøvarane han skal ha hatt på klientlista.

Samstundes hevda legen at han ikkje bidrog til dopingbruken for å gjere seg sjølv rik, og at han ikkje sette helsa til utøvarane i fare ved handlingane sine.

