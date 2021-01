IBU forbyr Russlands nasjonalsong og flagg i VM – russarar konkurrerer som «RBU»

sport

Sanksjonen gjeld i tida fram til 16. desember 2022 og omfattar senior-VM og sommar-VM, men ikkje junior- og ungdoms-VM, opplyser IBU i ei pressemelding onsdag.

Avgjerdene er følgje av Den internasjonale valdgiftsretten for sports avgjerd i saka mellom Verdsantidopingbyrået og Russlands antidopingbyrå. Russland var opphavleg stengt ute frå globale meisterskapar i fire år, men slapp etter CAS-behandling med to år. Russiske utøvarar får lov å delta under strenge vilkår.

IBU har vedteke at Russlands flagg ikkje skal nyttast under meisterskapane, heller ikkje på tøy og drakter, og at IBU må godkjenne drakter og representasjonstøy brukt av russiske deltakarar. Draktene kan ha fargane til flagget.

Namnet i landet skal heller ikkje nyttast på tøy, og utøvarane skal konkurrere under forkortinga RBU (for «Russian Biathlon Union»).

I staden for nasjonalsongen til Russland skal IBU-hymnen nyttast, og ein einsfarga RBU-logo skal erstatte flagget under seremoniar.

