Vålerenga låner ut unggut til georgisk klubb

sport

Det stadfestar Oslo-klubben på nettsidene sine onsdag.

Camara, som trøbla med ein hamstringsskade førre sesong og fekk lite speletid, har kontrakt med Vålerenga ut 2022.

– Vi har hatt god dialog med både Camara og agenten og trur dette er ei fin løysing for han. Det viktigaste no er at han får mest mogleg kamptrening på eit høgt nivå, og det er det gode moglegheiter fór i Georgia, seier sportssjef Jørgen Ingebrigtsen.

FC Dila Gori spelar i Umaglesi Liga, vart cupmeister i 2012, vann serien i 2015 og tok seriebronse i 2020.

Klubben skal til liks med Vålerenga ut i Europa kommande sesong.

(©NPK)