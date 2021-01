Vålerengas meisterligakamp blir flytta til Kypros

sport

Det er sportssjefen i Oslo-klubben, Eli Landsem, som stadfestar løysinga over VG og TV 2.

Det er norske og danske innreise- og karanteneavgjerder som gjer at Vålerenga og Brøndby er samde om å flytte kampen utanlands.

Kampen skulle opphavleg vore spelt den 7. februar i Oslo, men går no på Kypros 10. februar.

– Planen no er at kampen blir spelt 10. februar, på nøytral bane i Larnaca på Kypros. Det ser ut som det er einaste moglegheit for å få det til, sa VIF-sportssjef Eli Landsem til TV 2.

