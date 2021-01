Verdscupen i langrenn blir avslutta på Lillehammer

sport

Det opplyser Det internasjonale skiforbundet (FIS) onsdag.

Verdscupfinalen skulle etter planen gått i Beijing, men renna i den kinesiske hovudstaden måtte avlysast som følgje av viruspandemien.

Lillehammer skulle på si side hatt verdscuprenn før jul, men også dei vart utsette. Årsaka var at norske styresmakter ikkje opna for unntak frå innreise- og karanteneavgjerdene.

No blir det i staden renn i mjøsbyen frå 19. til 21. mars. Helga før skal det konkurrerast i Holmenkollen.

Det har rådd uvisse om regjeringa ville opne for karanteneunntak for verdscuprenna som skal arrangerast på norsk jord seinare i vinter. Førre veke gav likevel kulturminister Abid Raja (V) grønt lys for konkurransane.

Frå regjeringshald er det samtidig understreka at unntaket som no finst kan bli trekt tilbake dersom smittesituasjonen forverrar seg.

Russiske Tjumen hadde òg søkt om å få overta verdscupavslutninga i langrenn. Lillehammer trekte likevel det lengste strået.

FIS opplyser torsdag at rennprogrammet for avslutningshelga vil bli offentleggjort så fort det er klart.

