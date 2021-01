Zlatan avviser at Lukaku-melding var rasisme

sport

I ei Twitter-melding understrekar den svenske Milan-spissen at han ikkje driv med rasisme.

«I Zlatans verd er det ikkje rom for rasisme. Vi er alle same rase, vi er alle likeverdige. Vi er alle spelarar, somme betre enn andre», skriv Ibrahimovic.

I Milano-oppgjeret på tysdag fekk både han og Lukaku gult kort etter å ha slengt krasse ord til kvarandre. Zlatan bad Lukaku gjentekne gonger om å «gå og gjere voodoo-driten» sin.

Det blir spekulert i at det var ei tilvising til ei fråsegn frå Everton-eigar Farhad Moshiri. Han hevda at Lukaku hadde fått melding gjennom voodoo om å forlate Everton til fordel for Chelsea i 2017, noko Lukaku har avvist.

Ifølgje TV 2 svarte Inter-spissen Zlatan med ei grov fornærming av seksuell art.

