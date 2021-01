Alvorlege skuldingar mot Besseberg i knusande IBU-rapport

sport

Besseberg var i ei årrekkje ein mektig president i Det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU). Han har vore granska sidan han gjekk av i 2018.

Torsdag la IBUs granskingskomité (ERC) fram rapporten sin. Der kjem det fram fleire alvorlege skuldingar mot Besseberg, som framleis er sikta for grov korrupsjon. Økokrim opplyser til NRK at etterforskinga framleis går føre seg.

Besseberg er skulda for korrupsjon og for å ha hjelpt Russland med å skjule doping.

«Etter vår mening sier bevisene at Anders Besseberg konsekvent har foretrukket og beskyttet russiske interesser i tilnærmet alt han har gjort. Det av en mann, som etter vår mening, ikke har noen etiske verdier eller interesse av å beskytte en ren idrett», konkluderer granskingsrapporten som vart lagt fram torsdag morgon.

Brot

Den tidlegare IBU-presidenten blir mellom anna skulda for å ha fått eit ulovleg millionbeløp, melder TV 2. Han skal òg ha brote IBUs eigne reglar.

– Nei, dette har eg ingen kjennskap til. Dette veit eg ikkje noko om. Nei (eg kan ikkje stille til intervju, journ.anm.). Nei, nei, nei. Ha det bra, sa Besseberg då TV-kanalen snakka med han før granskingsrapporten vart presentert.

Ifølgje NRK slår ikkje rapporten fast at Besseberg er skuldig i korrupsjon eller dopingbedrageri. Granskinga har berre sett på om han har brote regelverket til idretten.

– Eg vil understreke at politietterforskinga framleis går føre seg, at ingen tiltalar er sett fram og at Besseberg nektar for alle skuldingar som har komme frå styresmaktene og IBU-kommisjonen, seier Bessebergs advokat Norbert Wess til NRK.

Skaka

Norges Skiskytterforbund reagerer sterkt på det som IBU-granskarane har komme fram til.

– Vi er først og fremst skaka over innhaldet som kjem fram i rapporten. Her blir mellom anna nemnt overdekking av systematisk russisk doping og omfattande uetisk framferd frå IBUs leiing. Dette tek vi naturlegvis sterk avstand frå, seier den norske skiskyttarpresidenten Arne Horten i ei pressemelding.

