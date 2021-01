Arsenal-sjefen snakkar allereie om permanent Ødegaard-overgang

sport

Onsdag vart Ødegaard offisielt klar for eit utlån i Arsenal ut sesongen. Planen er at 22-åringen etterpå skal tilbake til Real Madrid, men Arteta ser ikkje bort frå at drammensaren blir verande i London.

– Han er ein spelar vi har følgt ei stund, og vi meiner han har nokre spesielle kvalitetar som vi har mangla. Han har alt det vi har sett etter i den posisjonen, sa Arsenal-sjefen, ifølgje Sky Sports, under ein pressekonferanse torsdag.

Arteta seier det er to ting som avgjer om midtbanespelaren blir i Arsenal permanent.

– For det første handlar det om kor godt han tilpassar seg her og kor mykje han påverkar laget vårt. Og kva tenkjer Real Madrid og spelaren sjølv om det? Han er eigd av Real Madrid, og meininga til spelaren vil ha mykje å seie.

Ødegaard kan få Arsenal-debuten i heimekampen mot Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United laurdag kveld. Arteta stengjer ikkje døra for å starte med nordmannen.

– Det er litt tidleg å avgjere det. La oss sjå korleis han gjer det på trening.

Arsenal er i dytten om dagen etter ein tung haustsesong. Laget har vunne fem av dei seks siste ligakampane sine og ligg på 9.-plass med 30 poeng. Det er ti poeng opp til tabelltoar Manchester United.

(©NPK)