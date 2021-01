Handballgutane landa godt under TV-millionen mot Spania

sport

Snittet for Noreg-kampen på onsdag låg på 645.000.

– Dette var drama av ypparste klasse, men dessverre enda det ikkje med avansement denne gongen. Vi takkar handballgutane så mykje for underhaldninga og veit at framtida vil by på nye eventyr med denne gjengen, seier sportssjef Kristian Oma i Nent til NTB.

– Milliontala får komme neste gong. Vi gler oss over Danmark og Sverige.

TV3 får ikkje draghjelp av eit norsk lag i semifinalane. Der møtest Sverige – Frankrike (17.30) og Danmark – Spania (20.30) fredag.

Medaljekampane på søndag blir òg sende av TV3.

Sjåarrekorden i handball hos kanalen er 1,7 million sjåarar under Noreg mot Nederland i kvinne-EM i 2016.

