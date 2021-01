Norsk langrenn droppar verdscuprenn i Tsjekkia

sport

Det kjem fram i ei pressemelding frå Skiforbundet. Bakgrunnen er den uoversiktlege smittesituasjonen i Europa.

– Risiko for smitte i samband med reiseaktivitet har ikkje endra seg vesentleg frå tidlegare vurderingar. Reise mellom land i Europa under ein pandemi medfører framleis ein uakseptabel høg risiko for smitte, og i tillegg er smittesituasjonen i Tsjekkia høg, seier medisinsk ansvarleg Øystein Andersen for langrenn i skiforbundet.

Før avgjerda hadde langrennsleiinga planar om å sende eit B-prega lag til renna i Tsjekkia 20 til 21. februar.

– Helsa til utøvarar og støtteapparat er framleis vår viktigaste prioritet. Risikoen det inneber å utsetje ein tropp for covid-19 veg tyngst i avgjerda om å ikkje delta i verdscupen i Nove Mesto, seier langrennssjef Espen Bjervig.

Norsk langrenn droppa i desember to verdscuphelgar i Davos (Sveits) og Dresden (Tyskland). I tillegg gjekk heile Tour de Ski på nyåret utan norske løparar. Noreg gjorde comeback internasjonalt i Lahti sist helg.

(©NPK)