Skiskyttarprofil Samuelsson rasar mot Besseberg: – Eg har visst om dette i tre år

Rapporten hevdar at den tidlegare presidenten i Det internasjonale skiforbundet (IBU) verna russiske interesser i omtrent alt han gjorde. Han blir mellom anna skulda for korrupsjon og for å ha hjelpt Russland med å skjule doping.

– Eg har visst om dette i tre år. Eg sa allereie då at Besseberg er korrupt, seier Samuelsson til Aftonbladet.

– Eg blir skikkeleg forbanna. Eg synest det er heilt bedrøveleg. Samtidig er eg glad for at det kjem fram, seier han.

Noregs skiskyttarstjerne Johannes Thingnes Bø meiner det er ein katastrofe.

– Eg er sjokkert over det som kjem fram i rapporten. Det er ein katastrofe for idretten vår. For IBU som organisasjon er det eit skot i magen. Dei har tapt heile integriteten sin på dette, seier Thingnes Bø til TV 2.

Besseberg har ikkje uttalt seg om saka etter at rapporten vart lagd fram. Advokaten hans Norberg Wess nektar for at Besseberg har fått pengar eller andre fordelar frå russiske representantar eller andre.

NTB har utan hell prøvd å komme i kontakt med både Besseberg og advokaten hans for kommentarar til IBU-rapporten.

