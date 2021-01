Spanias største avis om Ødegaard: «Redd, ineffektiv og uvillig til å ta risiko»

sport

Marca har denne tittelen på artikkelen som er signert av dei mest rutinerte fotballreporterane til avisa: «Ødegaard, ein redd spelar med trøya ikkje alle kan handtere».

Marca held fram slik etter at Zinédine Zidane har fått kritikk for at mange spelarar gir opp å vente på sjansane i Real Madrid:

«Det er også slik at Ødegaard ikkje ser ut til å kunne erobre verda med Real Madrid-drakta på. Det er mange spelarar, nokre av dei betre enn nordmannen, som har falle ned i eit hol når vekta av drakta har blitt for stor».

«Ødegaard fekk sjansen frå start i to kampar i starten av sesongen, men han var ikkje den friske, frekke og modige spelaren vi så i Real Sociedad. Han var ein annan spelar og redd, ineffektiv og uvillig til å ta risiko».

Viste ikkje noko

Marca ser ikkje bort frå at 22-åringen blir ein hit i Arsenal.

«Ødegaard kan ha grunn til å vere frustrert over Zidane fordi han ikkje fekk sjansen i ti kampar på rad. Samtidig kan Zidane vere irritert på Ødegaard. Han var aldri den same spelaren i Real som i andre klubbar. Ødegaard viste ikkje noko, korkje i spelet eller karakteren, som fekk deg til å tenkje at han fortente plassen framfor Luka Modric».

«Det er veldig sannsynleg at nordmannen gjer det briljant i Arsenal, akkurat som i Real Sociedad. Men sjølv ikkje det vil fjerne mistanken om at Ødegaard no ikkje er klar for å spele for Real Madrid».

Ødegaard kan få Arsenal-debuten sin mot Manchester United til helga.

