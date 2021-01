Sveriges meisterlag Göteborg blir del av Häcken

sport

Det vedtaket var ein formalitet etter at Häckens årsmøte kvelden før sa ja til samanslåinga. Den avstemminga var imøtesett med større spenning, men heile 416 av 455 avgitte stemmer støtta klubbfusjonen.

Dermed kjem Häcken til å ha lag i Allsvenskan både for menn og kvinner kommande sesong. Kvinnelaget skal òg spele meisterliga.

I romjula kom sjokkbeskjeden om at det nybakte svenske meisterlaget Göteborg såg seg nøydde til å avvikle elitesatsinga og stille fri alle spelarar. Klubben feira etter 25 år i Damallsvenskan sitt første seriegull med norske Vilde Bøe Risa som ein av nøkkelspelarane.

Nokre dagar seinare vart det klart at nedlegging kunne hindrast ved å søkje seg inn under paraplyen til ein større klubb, og no er det i orden. Kvinnene forlèt Valhalla Idrottsplats og skal spele på Häckens arena på øya Hisingen.

Kontrakten til Vilde Bøe Risa gjekk ut i fjor, men ho har tidlegare stilt seg open for å halde fram om framtida til klubben vart avklart.

