Fråsegna, som kom under den digitale versonen av Verdens økonomiske forum, kjem samtidig som spreiinga av koronaviruset er i stadig auke i Japan.

Suga gjentok at han trur leikane vil stå igjen som eit symbol på sigeren til menneska over pandemien. Han understreka samtidig at det vil bli eit «trygt og sikkert» OL.

Førre veke skreiv The Times at ei kjelde internt i Japans regjering hevda at dei hadde konkludert med at sommar-OL må avlysast. Suga var derimot raskt ute og avviste rapportane.

