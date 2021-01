sport

I perioden 1. juli til 1. september foreslår regjeringa å auke løyvinga til 300 millionar kroner for idretten og det frivillige, som har fått hjelp frå staten gjennom fleire krisepakkar under koronapandemien.

Regjeringa skriv i ei pressemelding at ho erkjenner at smittesituasjonen framleis skaper betydeleg uvisse for kultur, frivillig arbeid og idrett.

I revidert nasjonalbudsjett vil det komme oppdaterte vurderingar om behovet for ytterlegare støtte.

