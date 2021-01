Solskjær om Ødegaard: – Kan skape trøbbel for alle lag

sport

Onsdag vart Ødegaard klar for Arsenal på utlån frå Real Madrid resten av sesongen. Solskjær ønskjer 22-åringen lukke til, men satsar på at han først slår til etter oppgjeret på laurdag i London.

– Martin er ein veldig talentfull ung spelar. Vi som har sett han på landslaget, veit at han kan skape trøbbel for alle lag. Eg håpar at han ikkje finn forma laurdag, sa Manchester United-manageren under ein pressekonferanse.

– Eg ønskjer han alt det beste. Han er ein fin fyr med gode haldningar. Eg er sikker på at dei har gjort ei god signering, la Solskjær til.

Kristiansundaren har som manager til gode å slå Arsenal i Premier League. Hans einaste siger mot laget kom i FA-cupen i januar 2019.

I november vann Arsenal 1–0 på Old Trafford. United hadde sidan gått utan tap i ligaen, men rekkja stoppa brått onsdag med eit sjokktap i heimekampen mot jumbolaget Sheffield United.

På tabellen er Manchester United toar med 40 poeng. Arsenal ligg ti poeng bak på niandeplass.

(©NPK)