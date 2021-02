Bodø/Glimt trekkjer seg frå forhandlingar med tyrkisk klubb

sport

– Tilbodet som kom frå klubben var på eit tilfredsstillande nivå reint økonomisk, men ein overgangsavtale skal òg ha eit innhald og ein struktur som klubben kan akseptere, skriv Bodø/Glimt i ei pressemelding attgitt i Avisa Nordland.

Klubben peikar på at det spesielt gjeld «tilstrekkelig sikkerhet for at overgangssummen blir betalt, og at overgangen er rammet inn i en kjent og normal struktur».

Ifølgje VG er det den tyrkiske toppklubben Kayserispor som har jobba for å sikre seg Bodø/Glimts spiss, og bodet skal ha vore på 25 millionar, skriv avisa.

Søndag kveld klokka 21.00 samla Glimts styre seg for å diskutere Kasper Junker-situasjonen. Etter møtet vart det kjende at forhandlingane blir lagde bort.

Junker sjølv har ikkje lagt skjul på at han ønskjer seg til større klubb. Italienske Crotone skal tidlegare ha lagt inn bod på han, men dei var visstnok ikkje store nok til at Glimt ville la måltjuven gå.

(©NPK)