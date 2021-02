Hovland enda på delt andreplass i California

sport

23 år gamle Hovland opna trygt og godt med tre par på dei tre første før han slo eit spektakulært innspel på det fjerde holet og enkelt kunne setje birdien. Det vart òg par på det femte holet.

Det gode spelet til nordmannen gjorde at han var på delt andreplass med fire andre spelarar etter at han er igjennom dei fem første hola for dagen. Etter birdie på både hol seks og sju var Hovland oppe på andreplass åleine. Den plassen heldt han med par på hol åtte.

Birdie på hol ni førte Hovland opp i delt leiing med amerikanaren Patrick Reed, men etter par på både 10, 11 og 12 var han nede på andreplass igjen, men framleis berre eitt slag bak Reed etter minus fire for dagen.

Tre bogeyar på fire hol

Hovland leverte òg stabilt spel med par på hol 13, men på hol 14 vart det dagens første bogey for det norske golfhåpet. Han trong òg eitt slag ekstra for å fullføre hol 15 og 17 og avstanden til leiande Reed auka.

– Eg fekk ein veldig bra start og det såg ut som eg skulle ha ein god sjanse. Men det vart litt stang-ut på siste ni og eit par feil som kosta veldig mykje. Det var ei veldig kjip avslutning sjølvsagt, men eg føler at spelet er ganske bra, så det er berre å halde fram med å køyre på, sa Hovland til Eurosport etter runden.

Det vart dermed ein kamp om andreplassen for Hovland. Par på hol 16 og på sisteholet gjorde at han enda på andreplass i turneringa, ein plass han delar med fire andre spelarar.

3,9 millionar i premiepengar

Den delte andreplassen gir han om lag 3,9 millionar norske kroner i premiepengar, ned frå drygt 7 millionar ein andreplass åleine ville gitt, skriv VG.

Patrick Reed vann turneringa klart med fem slag ned til Hovland og dei andre på andreplass.

Hovland har tidvis storspelt i turneringa og låg åleine i tet før dei avsluttande rundane. Han fullførte sisterunden med 71 slag, eitt slag under par.

– Eg synest det er kult at eg kan ha ein sjanse til å vinne ei så stor turnering når fredagsrunden var rimeleg feilfri, men på dei tre andre rundane var forbetringspotensialet stort. Det er kult at eg føler at eg kan halde eit stabilt høgt nivå, seier Hovland.

Andreplassen i San Diego Hovlands tredje plassering blant topp tre sidan desember.

(©NPK)