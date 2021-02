Krogh, Wiig og Skistad til verdscup i Ulricehamn

sport

Laurdag er det skøytesprint i fri teknikk på programmet. Søndag er det lagsprint.

Løparar som er aktuelle for VM-laga, er ikkje med til Sverige.

Ola Vigen Hattestad karakteriserer kvinnetroppen som ung og spennande og meiner han utmerkte seg spesielt under skøytesprinten på Natrudstilen i starten av desember.

– Vi meiner det er fint å kunne gi førsteår-seniorane Elena Rise Johnsen og Kristin Austgulen Fosnæs litt matching for å sjå nivået. Kristine Stavås Skistad er ein utøvar vi har stor tru på, og det er viktig at ho får gått ein verdscup i skøytesprint. Magni Smedås gjekk òg fort på Natrudstilen, og Julie Myhre har gått fort i skøytesprintar i verdscup og viser god form. Det gjer òg Mathilde Myhrvold, seier Hattestad til Skiforbundets nettsider.

Dette er troppen til renna i Ulricehamn 6.- 7. februar:

Kvinner:

Kristin Austgulen Fosnæs (Fossum IF), Elena Rise Johnsen (Asker Skiklubb), Julie Myhre (Byåsen IL), Mathilde Myhrvold (Vind IL), Kristine Stavås Skistad (Konnerud), Magni Smedås (Lillehammer Skiklubb).

Menn:

Pål Trøan Aune (Steinkjer Skiklubb), Finn Hågen Krogh (Tverrelvdalen IL), Thomas Helland Larsen (Fossum IF), Even Northug (Strindheim IL), Sindre Bjørnestad Skar (Bærums Verk og Hauger IF), Sivert Wiig (Gjesdal IL).

