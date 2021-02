Lettar i Oslo-tiltaka: Toppidretten kan ta opp att organisert trening

sport

Det opplyste byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) på ein pressekonferanse måndag.

Det blir no opna for fritidsaktivitetar og idrett både utandørs og innandørs for barn og unge til og med ungdomsskulealder.

– For første gong sidan 16. november kan dei som går på ungdomsskulen ta opp att organisert idrett og andre fritidsaktivitetar både innandørs og utandørs, sa byrådsleiaren.

Han opplyste vidare at toppidretten kan ta opp att organisert trening i Oslo.

Det er i tråd med signala som kom frå Norges idrettsforbund fredag. NIF oppheva då tilrådinga si om full stans i toppidretten i Oslo-regionen.

Idrettsforbundet bad fredag 22. januar alle medlemmer om å setje i verk full nedstenging av all idrett i ti kommunar i Oslo-regionen fram til 1. februar. Det omfatta òg toppidretten.

Tilrådinga kom som følgje av det som vart kalla som ein uoversiktleg smittesituasjon rundt den engelske virusmutasjonen.

No har ein konkludert med at smittesituasjonen er meir avklart og oversiktleg.

Samtidig vidareførte regjeringa laurdag tilrådinga si om at stansen i kampaktiviteten i toppidretten blir forlengd med ytterlegare to veker. Dermed blir det tidlegast spelt kampar i idrettar med seriespel 15. februar.

(©NPK)