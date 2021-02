Medium: King aktuell for Southampton

sport

Dermed ser det ut til at King kan få den etterlengta overgangen sin på overgangsvindaugets siste dag. Han har vore kopla til West Ham ein periode utan at noko har formalisert seg.

Kontrakten til nordmannen med Bournemouth går ut til sommaren, og det har ikkje vore aktuelt for King å forlengje han etter at klubben rykte ned frå Premier League.

The Athletic skriv at forslaget som visstnok ligg på bordet, er at King blir Southampton-spelar for ein mindre overgangssum medan Shane Long går motsett veg på eit lån med opsjon om forlenging.

Det at King har berre eit halvt år igjen av kontrakten, gjer samtidig at han har moglegheita til å skrive under for kven han vil med verknad frå 1. juli. Britiske medium skriv at han skal ha fleire tilbod som med høgt sannsyn vil innebere Champions League-spel neste sesong.

(©NPK)