Meisterligaen: Vålerenga skal spele i Danmark

Dette melde Avisa Oslo først.

Laga skal derimot møtast i Danmark 11. februar. Det var umogleg tidlegare på grunn av utbrot av det muterte viruset i landet. Det er òg uaktuelt å spele det første oppgjeret i Noreg. Dette er som følgje av forbodet mot internasjonale kampar i landet som konsekvens av det muterte viruset

I staden for to oppgjer, skal det berre spelast eitt. Sportssjef i Vålerenga, Eli Landsem, seier at dei helst ville hatt Brøndby over to kampar, både heime og borte.

– No må vi berre førebu oss best mogleg til denne eine kampen, seier Landsem i ei pressemelding.

Vålerenga har hatt problem med å registrere spelarar til denne kampen, etter dei har mista nokon frå gullsesongen i fjor.

Vålerenga har søkt Uefa om dispensasjon for å kunne ta inn dei fire nyskaffingane til denne kampen som erstattarar for spelarane som forlét klubben etter sesongen. Søknaden har vorte avslått, så det betyr at verken Elise Thorsnes, Ylinn Tennebø, Camilla Huseby og Amanda Andradottir kan skrivast inn i UWCL-troppen før 25. februar.

– Med hjelp frå NFF har vi prøvd å få Uefa til å gjere eit unntak frå regelverket, denne spesielle situasjonen teken med i vurderinga, men det gjekk altså ikkje. Det er naturlegvis ikkje optimalt, men vi har heldigvis 16 gode spelarar som absolutt har moglegheit til å sikre eit avansement, seier Landsem.

