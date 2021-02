Messis latterlege tal

sport

Med det har Lionel Messi skåra 650 mål, og han har sendt av garde 260 målgivande pasningar på berre 755 kampar for Barcelona.

Like før jul melde «heile» verdspressa at den vesle magikaren slo målrekorden til Pelé, og at han vart spelaren som har skåra mest mål for éin klubb i historia.

Det herskar tvil om dette stemmer. Peles klubb Santos står fast på at den brasilianske storskåraren stoppa på 1091 mål.

Messi er endå ein gong med i kampen om Pichichi trofeet, som går til La Ligas toppskårar. Det er Messis tidlegare lagkamerat, Luis Suárez som ligg på topp med 14 mål for Atlético Madrid, Messi er like bak med sine 12.

(©NPK)