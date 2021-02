Raufoss-spelar til dansk toppliga

sport

– Det er semje mellom klubbane at beløpet ikkje skal oppgivast, men eg kan seie så mykje som at det er eit stort sal i vår målestokk. Det er det største salet på mange år i klubben, seier dagleg leiar Bent Dalby til Oppland Arbeiderblad.

Johnsen kom til Raufoss frå eit låneopphald i Tromsdalen. Han starta karrieren i Viking og har to innhopp i Eliteserien på CV-en.

«Lasse var så definitivt med i Raufoss sine planer for 2021, men et tilbud om en overgang til dansk Superliga har vi forståelse for at frister», skriver Raufoss på sine heimesider.

Randers ligg på 4.-plass i den danske superligaen med berre fem poeng opp til leiande Midtjylland.

(©NPK)